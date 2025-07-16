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12:58, 16 июля 2025Экономика

Производство какао в Европе упало

Bloomberg: Производство какао в Европе упало на фоне рекордных цен на сырье
Вячеслав Агапов

Фото: Blair Gable / Reuters

Производство какао в Европе упало на фоне рекордно высоких цен на сырье. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает Bloomberg.

По оценкам трейдеров, во втором квартале 2025 года объемы производства какао-масла и какао-порошка упали почти на пять процентов в годовом выражении. Спад продолжается уже четвертый квартал подряд — объемы выпуска продукции уже сократились до минимального с начала пандемии уровня.

За последние два года фьючерсы на какао подорожали более чем в два раза и в декабре достигли рекордного уровня из-за неурожая, что ударило по производителям шоколада. Производители подняли отпускные цены, а также пересмотрели рецептуру, добавив больше наполнителей, таких как орехи, а также стали использовать растительные масла вместо какао-масла.

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«Уровень цен, который мы наблюдали в последние 12–15 месяцев, сильно повлиял на потребление. Объемы производства снизились, но компании также стараются использовать меньше какао, заменяя его другими ингредиентами», — пояснил руководитель исследовательского отдела Tropical Research Services by Expana Стив Уотеридж.

Слабый спрос на шоколад и необходимость вносить изменения в рецепты привели к тому, что цены на какао-масло резко упали, что снизило стимул к его производству и поставкам какао-порошка.

В июле крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов — швейцарская компания Barry Callebaut — предсказал заметное падение глобальных продаж в 2024-2025 финансовом году. Производитель связал ожидаемое снижение мировых продаж с «беспрецедентными рыночными условиями». Barry Callebaut пришлось поднимать цены на свою продукцию из-за рекордного роста биржевой стоимости какао-бобов, а также неблагоприятных погодных условий и болезней сельскохозяйственных культур в ключевых странах-производителях.

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