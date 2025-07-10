Крупнейший поставщик шоколада ухудшил прогноз мировых продаж

Швейцарская Barry Callebaut спрогнозировала падение продаж примерно на 7 %

Крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов — швейцарская компания Barry Callebaut — прогнозирует заметное падение глобальных продаж в 2024-2025 финансовом году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность производителя.

Нынешний пересмотр оценки стал для компании уже третьим в текущем финансовом году. Производитель связал ожидаемое снижение мировых продаж с «беспрецедентными рыночными условиями». На этом фоне в компании прогнозируют спад в районе 7 процентов по итогам октября-августа.

Barry Callebaut пришлось поднимать цены на свою продукцию из-за рекордного роста биржевой стоимости какао-бобов, а также неблагоприятных погодных условий и болезней сельскохозяйственных культур в ключевых странах-производителях. На этом фоне в компании прогнозируют рост прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) на 5-9 процентов.

По итогам октября-мая мировые продажи швейцарского производителя сократились на 6,3 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего финансового года. Это произошло в том числе на фоне сокращения реализации в странах Северной Америки. Несмотря на это, выручка компании за отчетный период увеличилась на 49,5 процента и достигла примерно 10,9 миллиарда франков.

Российским производителям на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры также пришлось повышать цены на свою продукцию. В начале марта газета «Коммерсантъ» сообщала о грядущем повышении отпускных цен на сладости на 5-15 процентов. Ряд производителей (фабрики «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода») к тому времени уже успели поднять стоимость кондитерских изделий. Волну подорожаний участники рынка объяснили резким увеличением издержек. В 2024 году цены на какао-порошок выросли более чем втрое, на арахис — на 50 процентов, а на заменитель какао-масла — на 32 процента. Кроме того, заметно подорожала логистика и увеличились затраты на оплату труда сотрудников. В результате производители стали задумываться о снижении размера плиток шоколада, отмечал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.