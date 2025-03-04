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07:57, 4 марта 2025Экономика

Сладостям в России предрекли уменьшение и подорожание

«Ъ»: Производители кондитерской продукции в РФ повысят отпускные цены на 5–15 %
Вячеслав Агапов

Фото: Y S / Unsplash

Производители кондитерской продукции в России повысят отпускные цены на 5–15 процентов. Помимо подорожания часть продукции также ждет уменьшение в размерах — такое развитие событий предрекли источники «Коммерсанта».

В феврале Фабрики «Нева» (производит зефир, пастилу, мармелад), «Микаелло» (фрукты и орехи в шоколаде) и «Сладкая слобода» (выпускает печенье) подняли отпускные цены для ретейла.

Волну подорожаний объяснили ростом затрат: стоимость яблочного пюре в 2024 году выросла для производителей на 9 процентов, арахиса — на 50 процентов, изюма — на 35 процентов. Стоимость какао-порошка увеличилась более чем втрое, заменителя какао-масла — на 32 процентов, ароматизаторов и красителей — на 25 процентов, пектина — на 23,8 процента. Помимо сырья, растут в цене транспортные тарифы и зарплаты.

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По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, себестоимость производства сладостей растет из-за удорожания сырья, роста кредитной нагрузки и стоимости логистики. Помимо увеличения цен производители намерены также снизить вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» будет снижен. Так, упаковки в 200 граммов могут превратиться в 180 и 150 граммов, а упаковки в 100 граммов — уменьшиться на 10 граммов. В общей сложности вес плиток шоколада в среднем уменьшится на 10–33 процентов.

Помимо так называемой «шринкфляции», когда производители прибегают к снижению веса товара в упаковке, бизнес для снижения цен может также изменить состав продуктов.

В случае с шоколадом речь может идти о частичной замене какао-масла на дешевые аналоги», — допустил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Ранее о повышении отгрузочных цен с февраля-марта 2025 год предупредили партнеров американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс». Производители сладостей собираются поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16–19 процентов, конфеты «Коркунов» — на 11–19 процентов, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5–15 процентов. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобов и масло. Повышение должно происходить в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

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