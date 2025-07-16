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12:52, 16 июля 2025Россия

В ЛДПР отреагировали на рост заболеваемости смертельно опасной инфекцией из-за мигрантов

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал вакцинировать от менингококка всех трудовых мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на рост заболеваемости смертельно опасной инфекцией из-за мигрантов в России. Он призвал в обязательном порядке вакцинировать от менингококка всех въезжающих в страну, передает РИА Новости.

Он отметил, что вместе с депутатами Госдумы по фракции направит соответствующее обращение в Роспотребнадзор. Проводить вакцинацию предлагается на границе, причем за счет иностранцев, пояснил Слуцкий.

До этого стало известно, что в России пошла в рост заболеваемость опасной менингококковой инфекцией. Тенденцию к увеличению числа зараженных уже связали с мигрантами, приехавшими в регионы страны на заработки.

В прошлом менингококковая инфекция встречалась в детских садах и школах, однако теперь ее все чаще подхватывают взрослые. Причем они попадают в группу с повышенным риском летального исхода.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

ЖЗЛ
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