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12:55, 16 июля 2025Россия

В Петербурге окна квартиры выбило из-за взрыва матраса

В Петербурге в квартире выбило окна, там взорвался матрас
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге представители экстренных служб вынуждены были приехать к одному из жилых домов, где взорвался матрас. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

ЧП произошло на улице Нахимова. Несмотря на то, что взорвался надувной матрас, взрыв был такой силы, что во всей квартиры выбило стеклопакеты.

По словам очевидца, которые приводит издание, он ощутил взрыв как сильный толчок. С крепежа даже сорвало железную решетку. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге в жилом доме взорвался газ. Хлопок произошел на уровне восьмого этажа. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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