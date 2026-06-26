Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:23, 26 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок обновил минимум

Индекс Мосбиржи подошел к минимальным с февраля 2023 года 2200 пунктам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В начале торгов в пятницу, 26 июня, российский фондовый рынок продолжил снижение и тестирует многолетние минимумы. Индекс Мосбиржи опустился до 2204 пунктов, что в последний раз наблюдалось в феврале 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

Вместе с ним падает и индекс государственных облигаций RGBI. К 12:00 по московскому времени он доходил до 113,34 пункта, что на один пункт ниже, чем днем ранее.

Нисходящую динамику российским акциям и облигациям обеспечивает негативный геополитический фон, то есть отсутствие переговоров по остановке боевых действий на Украине, сложная ситуация с бензином и открытие Ормузского пролива для прохода танкеров, что резко улучшает ситуацию с предложением нефти на мировом рынке.

Стоимость фьючерса на сорт Brent приближается к 72 долларам за баррель, что уже сравнимо с тем уровнем, на котором сырье торговалось в феврале, до начала операции Израиля и США в Иране. В свою очередь, стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 59 долларов за баррель.

Триггером для начала распродаж стало решение Банка России притормозить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). После того как регулятор неделю назад снизил ключевую ставку до 14,25 процента, хотя аналитики ожидали снижение до 14 или даже 13,5 процента, рынок осознал, что надежды на скорую нормализацию ситуации со стоимостью заемных денег до конца года могут не оправдаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

    Альтернативный клиент Telegram прекратит работу

    Человеческие головы нашли в морозилке медцентра Москвы

    В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

    Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

    Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

    Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok