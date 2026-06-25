Цены на нефть вернулись на уровень конца зимы

Стоимость нефти Brent вернулась на уровень накануне начала конфликта на Ближнем Востоке

В ходе торгов в четверг, 25 июня, стоимость фьючерса на нефть Brent вернулась на уровень, на котором находилась до начала операции Израиля и США против Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

На тот момент Brent торговалась по 72,48 доллара за баррель, а теперь доходила до 72,43 доллара. Таким образом, наценка, связанная с перекрытием Ормузского пролива, полностью исчезла.

Как отмечает издание, трейдеры готовы платить больше за поставки сырья в конце года, что говорит о перенасыщенности рынка в краткосрочной перспективе. По всей видимости, главной причиной такой ситуации стало существенное сокращение спроса.

Между тем глава отдела анализа нефти в Argus Media Фрэнсис Осборн считает, что участники рынка не учитывают будущие риски, ведь сделка Тегерана и Вашингтона может рассыпаться, а значит, отрасль столкнется с очередными потрясениями. В свою очередь, глава совета директоров Оксфордского института энергетических исследований Пол Хорснелл напомнил, что рынок реагирует на слова президента США Дональда Трампа, который известен своей непоследовательностью.

К настоящему времени Вашингтон действительно приостановил санкции против иранской нефти, однако насколько стабильным окажется достигнутое соглашение, остается непонятным. Накануне, 24 июня, из Персидского залива вышел 31 танкер, что в полтора раза больше, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals опустилась ниже 59 долларов за баррель, то есть цены отсечения в бюджетном правиле.