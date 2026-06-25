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12:37, 25 июня 2026Экономика

Стоимость российской нефти опустилась ниже базового уровня

Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 59 долларов за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На фоне падения мировых цен на нефть стоимость основного российского экспортного сорта Urals опустилась почти до 58 долларов за баррель, что ниже действующей цены отсечения в рамках бюджетного правила, которая равна 59 долларам. Об этом свидетельствуют данные ProFinance.

С начала дня Urals подешевел на полтора доллара, а с весенних максимумов — более чем в два раза. В последний раз на таком уровне он находился 2 марта, сразу после начала операции Израиля и США в Иране.

Поводом для такой динамики в последние дни стало значительное ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Открытие Ормузского пролива привело к увеличению трафика танкеров с сырьем, а кроме того, США в рамках меморандума о взаимопонимании разрешили Ирану экспорт нефти, приостановив действие своих санкций.

Ценой отсечения называется такой уровень цены Urals, при превышении которого дополнительные доходы федерального бюджета направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В противном случае средства ФНБ расходуются для компенсации выпадающих доходов бюджета.

На стоимость российской нефти дополнительно давит восстановление санкций США. Лицензия на приостановку ограничительных мер в отношении крупнейших российских экспортеров истекла 17 июня.

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