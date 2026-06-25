Стоимость российской нефти опустилась ниже базового уровня

На фоне падения мировых цен на нефть стоимость основного российского экспортного сорта Urals опустилась почти до 58 долларов за баррель, что ниже действующей цены отсечения в рамках бюджетного правила, которая равна 59 долларам. Об этом свидетельствуют данные ProFinance.
С начала дня Urals подешевел на полтора доллара, а с весенних максимумов — более чем в два раза. В последний раз на таком уровне он находился 2 марта, сразу после начала операции Израиля и США в Иране.
Поводом для такой динамики в последние дни стало значительное ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Открытие Ормузского пролива привело к увеличению трафика танкеров с сырьем, а кроме того, США в рамках меморандума о взаимопонимании разрешили Ирану экспорт нефти, приостановив действие своих санкций.
Ценой отсечения называется такой уровень цены Urals, при превышении которого дополнительные доходы федерального бюджета направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В противном случае средства ФНБ расходуются для компенсации выпадающих доходов бюджета.
На стоимость российской нефти дополнительно давит восстановление санкций США. Лицензия на приостановку ограничительных мер в отношении крупнейших российских экспортеров истекла 17 июня.