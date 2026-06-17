США возобновили действие санкций против российской нефти

Выпущенная в середине мая лицензия США на поставки нефти из России истекла

Действие последней лицензии США, разрешающей операции по доставке, продаже или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года, истекла в полночь по местному времени и 07:01 по московскому.

С этого момента американские санкции в отношении крупнейших российских экспортеров восстановлены. Лицензия не касалась операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, Крымом и новыми регионами.

Поводом для приостановки ограничительных мер со стороны США стал конфликт на Ближнем Востоке, стартовавший в конце февраля. На фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США руководство Исламской Республики перекрыло Ормузский пролив, что резко обрушило поставки нефти на мировой рынок и привело к росту цен.

Лицензия в отношении российской нефти выдается на месяц. При этом в прошлый раз актуальное разрешение истекло 16 мая, а новое было выдано только 18 мая.

Однако ранее президент США Дональд Трамп указал, что Вашингтон готовится возобновить действие санкций. Если движение через Ормузский пролив возобновится в полном объеме, то поводов для послаблений в отношении российской нефти не останется.

На этом фоне накануне акции российских нефтяных компаний на Мосбирже рухнули до многолетних минимумов, а индекс площадки опустился до значений осени прошлого года.

