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08:56, 17 июня 2026Экономика

США возобновили действие санкций против российской нефти

Выпущенная в середине мая лицензия США на поставки нефти из России истекла
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Действие последней лицензии США, разрешающей операции по доставке, продаже или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года, истекла в полночь по местному времени и 07:01 по московскому.

С этого момента американские санкции в отношении крупнейших российских экспортеров восстановлены. Лицензия не касалась операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, Крымом и новыми регионами.

Поводом для приостановки ограничительных мер со стороны США стал конфликт на Ближнем Востоке, стартовавший в конце февраля. На фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США руководство Исламской Республики перекрыло Ормузский пролив, что резко обрушило поставки нефти на мировой рынок и привело к росту цен.

Лицензия в отношении российской нефти выдается на месяц. При этом в прошлый раз актуальное разрешение истекло 16 мая, а новое было выдано только 18 мая.

Однако ранее президент США Дональд Трамп указал, что Вашингтон готовится возобновить действие санкций. Если движение через Ормузский пролив возобновится в полном объеме, то поводов для послаблений в отношении российской нефти не останется.

На этом фоне накануне акции российских нефтяных компаний на Мосбирже рухнули до многолетних минимумов, а индекс площадки опустился до значений осени прошлого года.

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