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12:19, 26 июня 2026Бывший СССР

Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

Коц: ВС России нанесли удары по Одесской, Сумской, Полтавской и Киевской областям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ночные удары по нескольким областям Украины. О целях рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Прилет зафиксирован в Дарницком районе [Киева] на левом берегу: загорелось складское помещение. По версии Минобороны РФ, удар наносился по промзоне Дарницкого района и району судоремонтного завода», — пишет военкор.

Удары, по его словам, были нанесены и по энергетической инфраструктуре Одесской и Сумской областей, также прилеты были зафиксированы по АЗС.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь с 25 на 26 июня сбили над регионами России более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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