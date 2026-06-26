Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

Коц: ВС России нанесли удары по Одесской, Сумской, Полтавской и Киевской областям

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ночные удары по нескольким областям Украины. О целях рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Прилет зафиксирован в Дарницком районе [Киева] на левом берегу: загорелось складское помещение. По версии Минобороны РФ, удар наносился по промзоне Дарницкого района и району судоремонтного завода», — пишет военкор.

Удары, по его словам, были нанесены и по энергетической инфраструктуре Одесской и Сумской областей, также прилеты были зафиксированы по АЗС.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь с 25 на 26 июня сбили над регионами России более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов.