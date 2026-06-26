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12:15, 26 июня 2026Экономика

Покупка и продажа жилья в России начнут проходить по-новому

Депутат Якубовский: С 1 июля сделки с жильем в России начнут оформлять с помощью биометрии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 июля покупку и продажу жилья в России начнут оформлять с помощью биометрии. О новой процедуре электронных сделок с недвижимостью рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации», — заявил депутат. При этом речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза — в единой биометрической системе будут использовать изображение лица и запись голоса, рассказал Якубовский.

Во время дистанционной сделки система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно тот, кто указан в сделке.

Парламентарий подчеркнул, что эта система не заменит электронную подпись, а будет ее дополнять. К тому же механизм будет затрагивать обе стороны сделки — иначе идея дополнительной защиты потеряет смысл.

«Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи», — заключил Якубовский.

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