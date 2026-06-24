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13:47, 24 июня 2026Экономика

Срок льготной ставки по семейной ипотеке захотели урезать

В России захотели сократить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России захотели урезать срок действия льготной ставки по семейной ипотеке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

Сейчас россиянам выдают семейную ипотеку под 6 процентов годовых, тогда как рыночные ставки по кредитам заметно выше. Недополученные доходы по таким займам банкам возмещают из государственного бюджета.

Источник газеты подтвердил, что по новым правилам финансовые организации смогут получать компенсацию не более 15 лет с момента заключения договора о семейной ипотеке. Вступить в силу изменения должны с 1 июля. Льготную ставку по программе удастся сохранить лишь на этот срок, затем ее перестанут субсидировать. Для заемщика это значит, что через 15 лет ипотека станет рыночной, и платеж по ней резко увеличится.

Тогда годовой процент будет рассчитан по формуле «ключевая ставка + 2 процентных пункта» для кредитов на обычное жилье и «ключевая ставка + 2,5 процентного пункта» — для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), уточняется в документе.

Ранее эксперты предупредили, что после дифференциации ставки по семейной ипотеке кредиты для семей с одним ребенком могут подорожать вдвое.

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