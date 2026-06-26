Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 26 июня 2026Россия

Сын Жириновского обнародовал главное пророчество отца об СВО

Сын Жириновского: Основатель ЛДПР полагал, что завершать СВО надо в Лондоне
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский полагал, что завершать специальную военную операцию (СВО) надо в Лондоне. Такое главное пророчество отца обнародовал младший сын политика Олег, передает NEWS.ru.

По его информации, Жириновский был уверен, что только кардинальные меры помогут навсегда завершить конфликт между Россией и Европой.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. "Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте"», — поделился близкий родственник политика.

Сын Жириновского со скепсисом отнесся к европейским политикам, которые подталкивают свое население к конфликту с Россией. Работу президента РФ он оценил положительно, подчеркнув, что Владимир Путин сохраняет государство.

До этого Путин рассказал, что предсказания основателя ЛДПР основаны на глубоком знании предмета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Раскрыт средний возраст работников в России

    Российский фондовый рынок обновил минимум

    Сын Жириновского обнародовал главное пророчество отца об СВО

    Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

    Месячная норма осадков обрушится на Москву за сутки

    В США запретили продажу машин одного производителя

    Покупка и продажа жилья в России начнут проходить по-новому

    Раскрыты причины и подробности похищения 11-летнего российского школьника

    Дочь Бони возмутилась из-за европейского мышления отца-миллионера и назвала его жадным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok