Сын Жириновского: Основатель ЛДПР полагал, что завершать СВО надо в Лондоне

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский полагал, что завершать специальную военную операцию (СВО) надо в Лондоне. Такое главное пророчество отца обнародовал младший сын политика Олег, передает NEWS.ru.

По его информации, Жириновский был уверен, что только кардинальные меры помогут навсегда завершить конфликт между Россией и Европой.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. "Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте"», — поделился близкий родственник политика.

Сын Жириновского со скепсисом отнесся к европейским политикам, которые подталкивают свое население к конфликту с Россией. Работу президента РФ он оценил положительно, подчеркнув, что Владимир Путин сохраняет государство.

До этого Путин рассказал, что предсказания основателя ЛДПР основаны на глубоком знании предмета.