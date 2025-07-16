Предсказан год с ипотечными ставками в 10 процентов

Финансист Селезнев: Ставки по ипотеке достигнут 10 % в 2027 году

Ставки по рыночной ипотеке могут вернуться на уровень 10–12 процентов в 2027 году, когда ключевая ставка Банка России составит 7–10 процентов. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, в этом году Центробанк (ЦБ) ожидает снижение ключевой ставки в районе 15 процентов, еще через год она может достигнуть 12 процентов, тогда в 2027 году она вернется к диапазону 7–10 процентов. Рыночные ставки по ипотеке будут снижаться по схожей схеме: с нынешних 22–25 процентов упадут в район 17 процентов в 2025 году, к 15 процентам еще через год и к 10–12 процентам еще через год.

Эксперт уверен, что ставки по ипотеке на покупку новостроек будут ниже, однако это будет компенсироваться ценой, которая традиционно выше стоимости вторичных квартир. Он также напомнил о действии госпрограмм, по которым и в настоящее время можно брать кредиты под шесть процентов годовых. Вне госпрограмм невысокие ставки получить сложно, добавил он.

Ранее эксперты предрекли стабилизацию цен на новостройки в 2025 году. Это произойдет на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, спрогнозировал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.