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19:09, 14 июля 2025Экономика

Предсказано будущее цен на новостройки в России

«Известия»: Цены на новостройки стабилизируются
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году цены на новостройки ожидает стабилизация на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, постепенное снижение ключевой ставки уже отразилось на ипотеке: крупнейшие банки начали пересматривать условия, в ряде регионов ставки по кредитам снизились. Стабилизация ставок сделала ипотеку доступнее, особенно к массовом сегменте.

«Дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос, но без резкого роста цен», — заявил Тумин. Он подчеркнул, что темпы подорожания новостроек уже замедляются. Так, в первом полугодии 2025 года в некоторых регионах цены выросли лишь на 3-4 процента, что говорит о переходе рынка к равновесию.

«Объемы строительства остаются высокими, а господдержка, такая как семейная и дальневосточная ипотека, сохраняется, поэтому у застройщиков нет причин резко повышать цены», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, в каких российских регионах проще всего купить жилье. Локациями с самой доступной недвижимостью стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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