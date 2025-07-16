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12:51, 16 июля 2025Экономика

В Москве после ливня затопило 22-этажный дом

В Москве ливневыми водами затопило 8 этажей высотки
Виктория Клабукова

В Москве тропический ливень привел к заливу высотного дома. Кадры масштабного потопа публикует Telegram-канал Shot.

На коммунальные проблемы жалуются собственники 22-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Дождевая вода просочилась на целых восемь этажей — затопило все этажи с 22-го по 15-й. Потоки водопадом хлынули по лестнице вниз. Натяжные потолки пузырем висят едва ли не до пола. Вода льется на головы жильцов ручьями и даже бежит из розеток. В коридорах вода сочится из электрощитков.

Череда ливней накрыла Москву 12 июля. Грозы, шквалы ветра и град наблюдались как в самой столице, так и в Подмосковье. Повалило немало деревьев, столичные дороги превратились в стремительные водные потоки. Семь человек оказались заблокированы в собственных машинах. В одном из столичных ЖК по дверные ручки под воду ушли автомобили жильцов. Чтобы спасти от залива паркинг, собственники выстроили целую плотину.

Грозы продолжились и на текущей неделе. Сойти на нет дожди могут лишь к 18 июля. До этого времени столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов тепла.

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