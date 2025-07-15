Москвичи оказались заблокированы в машинах из-за ливня

Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве

Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, люди застряли в Mini Cooper, Volkswagen и два BMW во дворе на Автозаводской улице. Чтобы вылезти, им пришлось вызывать спасателей. Людей уже спасли — в настоящее время они ждут эвакуаторы, чтобы те вытащили автомобили из воды.

На Москву, отдельные районы Подмосковья, а также соседние регионы во вторник, 15 июля, обрушились мощнейшие ливни с грозами. Вода затопила улицы и станции метро, пострадала даже курилка Госдумы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что причиной сильных дождей стала «взрывная конвекция». Синоптики обещают, что дожди в отдельных местах будут идти до конца суток 15 июля.