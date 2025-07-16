В России растет заболеваемость смертельно опасной инфекцией из-за мигрантов. Уже больше 1200 случаев заражения

В России пошла в рост заболеваемость опасной менингококковой инфекцией. Тенденцию к увеличению числа зараженных уже связали с мигрантами, приехавшими в регионы страны на заработки.

В прошлом менингококковая инфекция встречалась в детских садах и школах, однако теперь ее все чаще подхватывают взрослые. Причем они попадают в группу с повышенным риском летального исхода.

Медики призывают ввести вакцинацию для всех детей и подростков и обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан.

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В России зафиксировали больше 1200 зараженных опасной инфекцией

15 июля член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев представил новые эпидемиологические данные. Он указал, что в стране наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости этой опасной инфекцией.

По данным депутата, за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период прошлого года. 948 случаев, насколько известно, приходится на взрослых.

Александр Румянцев. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев сделал выводы по заболевшим менингококком в столице. По его словам, сегодня более 50 процентов случаев заражения, выявленных в стране, приходится именно на столичный регион. По предварительным данным, с начала года этот показатель достиг 698 среди взрослых и 124 среди несовершеннолетних.

С точки зрения детского населения мы справляемся. Но вторая часть проблемы — мигранты — это вопрос риторический Алексей Ртищев главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей ЦАО и ЮВАО Москвы

Он подметил, что в хостелах, где были выявлены очаги, была проведена вакцинация, однако важно понимать, что миграционные потоки — это вечно меняющиеся люди. «И вакцинация одних из них не приведет к долгосрочным последствиям», — заявил Ртищев и сделал вывод, что не стоит ждать положительных изменений в ближайшее время.

В Национальный календарь прививок захотели внести изменения

На данный момент вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок. Таким образом, ее нельзя сделать бесплатно. В то же время складывающаяся ситуация со случаями заболевания подталкивает к изменениям.

У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения должны быть введены в календарь еще пять вакцин. Мы сегодня имеем в календаре 11 вакцинаций, а должно быть 16 Александр Румянцев член комитета Госдумы по охране здоровья

Он добавил, что среди пяти вакцинаций менингококковая должна быть наиболее значимой для населения.

Румянцева поддержал и главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он заявил, что подобные изменения в Национальном календаре прививок являются «абсолютным приоритетом» прежде всего для детей, подростков и солдат-срочников. Работодатели также должны проверять граждан перед трудоустройством.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Что представляет собой менингококковая инфекция?

Менингококк — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Neisseria meningitidis. У него бывают разные клинические проявления — от бессимптомного носительства до генерализованных форм.

Инфекция на определенных стадиях приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма. Также появляется риск стать инвалидом или вовсе не выжить. В числе тяжелых осложнений — острая надпочечниковая недостаточность, ДВС-синдром, когнитивные отклонения и даже эпилепсия.

Менингококк чаще распространяется в закрытых коллективах. Но если раньше группу риска составляли лишь дети в возрасте до пяти лет, то сейчас болезнь захватывает и взрослое поколение. В России рост заболевания продолжают фиксировать, начиная с 2016 года. В то же время, как пишет «Коммерсантъ», уменьшается уровень вакцинации населения.