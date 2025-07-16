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12:49, 16 июля 2025Ценности

Сын экс-сенатора в наряде Dior призвал отказаться от отдыха за границей в пользу дачи

Сын экс-сенатора Тюльпанова призвал отказаться от заграницы в пользу дачи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Ротонда»

Сын экс-сенатора Вадима Тюльпанова Владислав призвал подписчиков отказаться от отдыха за границей в пользу дачи. Посты на эту тему он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (на данный момент публикации удалены).

20-летний блогер показал загородную резиденцию, в которой проводит летние дни. Молодой человек рассказал, что участок площадью пять гектаров на берегу Финского залива обслуживают более 30 человек, среди которых охрана, повара, садовники, уборщики и банщики. При этом Тюльпанов был одет в футболку бренда Dior: стоимость наряда он не назвал, но минимальная цена футболки марки составляет 650 долларов (50 тысяч рублей).

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В одном из видео инфлюэнсер высказался о жалобах людей по поводу сложностей отдыха за рубежом и посоветовал зрителям проводить время не в других странах, а на своих дачах и «загородных резиденциях». К тому же мужчина разместил фото пляжа и заявил, что он закрытый, но позже отказался от своих слов и уточнил, что на самом деле пляж общедоступный.

В декабре 2023 года Владислав Тюльпанов рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой.

Владислав Тюльпанов — блогер, сын ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова, который до перехода в Совет Федерации возглавлял ЗакС СПб. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приходится ему крестной матерью.

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