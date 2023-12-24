Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой

18-летний сын экс-сенатора Тюльпанова рассказал о жизни с порнозвездой Самбукой

Сын покойного сенатора из Совета Федерации признался, что живет с дной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Об их отношениях он рассказал в интервью «МК».

Слухи о связи 18-летнего Владислава Тюльпанова с Самбукой ходили давно, однако он лишь сейчас признался, что живет с 32-летней Катей и ее тремя детьми уже полтора года и очень счастлив с ней. Пара снимает квартиру в Санкт-Петербурге. При этом их отношения начались, когда Владиславу было только 17 лет.

Парень рассказал журналистам, что Катя Самбука была его «детской мечтой» с тех пор, как он увидел ее фотографию в восемь лет. Владислав страдал, когда видел ее новые снимки. Когда он стал известным, то нашел ее страничку в социальной сети и написал ей. Порнозвезда ответила, у них завязалась переписка. «Наша первая встреча длилась несколько дней — мы просто не могли расстаться», — поделился Владислав.

Молодой человек отрицает, что его возлюбленная снималась в порнофильмах. «У нее только откровенные фотосессии и эротические выступления», — утверждает он. По его словам, карьера Самбуки для него не важна, потому что в ней он нашел родственную душу, для него она «тот человек, которого я хотел видеть рядом с собой».

«Катиных детей я воспринимаю как своих родных. Считаю, что так и должен делать любой нормальный мужчина. Он не должен отделять любимую женщину и ее детей. Только слабые и мерзкие мужчины, которые не хотят нести ответственность, могут сказать: "Это не мой ребенок. Воспитывай его сама". Значит, они не любят свою вторую половинку. С детьми я провожу много времени», — ответил Владислав на вопрос о том, как складываются его отношения с детьми любимой от других мужчин.

Владислав Тюльпанов — блогер, сын ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова, который до перехода в Совет Федерации возглавлял ЗакС СПб. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приходится ему крестной матерью.