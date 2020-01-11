Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.

«Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!» — написала Погребняк, прикрепив скриншот c сообщениями.

Скриншот: Instagram / mariapoga_

9 января Погребняк рассказала, что водитель такси выставил ее из автомобиля и выбросил ее вещи. По словам супруги спортсмена, таксист привез ее по другому адресу и отказался объехать здание. Она намеревалась добиться увольнения водителя.

Позже РИА Новости сообщило, что «Яндекс.Такси» наказало водителя, отключив его от сервиса. В пресс-службе компании посчитали, что мужчина вел себя неподобающим образом.

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