Погба завел сторожевого пса после угроз от фанатов

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевого пса за 15 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

26-летний хавбек стал обладателем собаки породы ротвейлер. Животное было обучено в специальной фирме Chaperone K9. Отмечается, что футболист пошел на такой шаг из-за сложных взаимоотношений с болельщиками манкунианского клуба. Клиентами Chaperone K9 также являются другие футболисты «Юнайтед»: Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.

28 августа сообщалось, что неизвестные оставили надпись при въезде на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед». «Погба, вон!» — гласила надпись на знаке, установленном у объекта.

Француз столкнулся с негативной реакцией ряда болельщиков после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона», который состоялся 19 августа. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 68-й минуте Погба не реализовал пенальти. В адрес игрока в социальных сетях начали писать угрозы и расистские оскорбления.

Погба лидировал по ключевым показателям среди игроков «Юнайтед» по итогам сезона-2018/2019. Француз чаще всего угрожал воротам соперника и отметился лучшим показателем по количеству передач. Также он стал лидером клуба по забитым мячам (13) и голевым передачам (9).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!