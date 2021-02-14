Безработный нелегал прокатил петербургского полицейского на капоте BMW

В Санкт-Петербурге безработный нелегальный мигрант, спасаясь от проверки документов, прокатил на капоте BMW полицейского. Видеозапись произошедшего опубликована в Telegram-канале «Комсомольской правды»

Инцидент произошел еще 11 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Петербургская полиция получила вызов по поводу бытового конфликта, возникшего в уличном торговом павильоне. Когда оперативники прибыли на место происшествия, один из участников события спрятался в автомобиле BMW.

Участковый подошел к мужчине и представился, водитель в этот момент начал движение, случайно зацепив полицейского на капот. Злоумышленник проехал 100 метров, прежде чем остановиться. Им оказался нелегал, 33-летний выходец из Закавказья.

Предъявлены ли водителю обвинения и по каким статьям против него могут возбудить дело, не сообщается. Полицейский травм не получил.