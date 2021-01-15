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Россия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом мигрантов

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Фото: Агентство «Москва»

Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Согласно материалам, в 2020 году две трети всех международных мигрантов жили в 20 странах. При этом главным направлением для них стали Соединенные Штаты, где в прошлом году насчитывался 51 миллион мигрантов, что составляет 18 процентов от общего их числа в мире.

Также в тройку самых популярных среди мигрантов стран попали Германия и Саудовская Аравия. Замыкает топ-5 Великобритания, где насчитывается девять миллионов мигрантов.

Ранее стало известно, что заместитель Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко подготовила законопроект, предлагающий не лишать мигрантов вида на жительство, разрешения на временное проживание или запрещать въезд в страну, если в России они живут с близкими родственниками-россиянами. Исключением станет совершение уголовного преступления.

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