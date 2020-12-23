Путин предложил «точечно» завозить в Россию мигрантов

Президент Владимир Путин объявил о готовности обсуждать с рядом стран вопрос «точечного» завоза мигрантов в Россию. Это касается тех объектов, где возникает острый дефицит рабочих, передает «Интерфакс».

Озвучивая это предложение, президент указал, что «это вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае, такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль».

По подсчетам МВД, численность мигрантов в России за год сократилась примерно наполовину. Сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек.

Нехватка трудовых мигрантов привела к дефициту рабочих на стройках, особенно сильно это отразилось на Москве. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказывал, что сейчас их порядка 60-65 тысяч человек. «Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тысяч строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем и на федеральном уровне», — говорил он.

Чтобы решить проблему, власти рассматривают способ трудоустройства мигрантов. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить