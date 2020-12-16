На московских стройках наступил дефицит рабочих

С приходом зимы и на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, московские стройки столкнулись с более масштабным, чем обычно, дефицитом рабочих. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, передает РБК.

По его словам, сейчас их порядка 60-65 тысяч человек. «Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тысяч строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем и на федеральном уровне», — добавил Загрутдинов. Проблему предлагают решать за счет использования новых технологий и привлечения рабочей силы из регионов.

Ранее сообщалось, что россиянки с нового года смогут заменить мигрантов на стройках, тем самым восполнив их нехватку. Женщинам разрешат ряд арматурных работ, крепление конструкций и деталей с использованием строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, а также разборку зданий и сооружений.

По подсчетам МВД, за год Россия лишилась половины мигрантов. Сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек.