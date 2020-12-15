Завозить мигрантов в Россию предложили по-новому

Из-за дефицита мигрантов на российских стройплощадках министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ их трудоустройства. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить, пишет «Коммерсантъ».

В правительство внесен законопроект упрощенного въезда иностранных рабочих, согласно которому те практически не имеют обязательств. Единственное, что они должны сделать, это получить патент, дающий право на работу в стране.

А вот приглашающей компании придется организовать место постоянного проживания для работника, поставить его на миграционный учет, оформить с ним трудовые отношения и обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе провести тест на COVID-19 методом ПЦР.

О нехватке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Ранее Минстрой надеялся, что рост безработицы в период кризиса побудит занимать освободившиеся вакансии россиян, но те соглашаются на предлагаемые позиции. Рост зарплат до 50 тысяч в среднем по стране не позволяет решить проблему, указывал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, из России выехали полтора миллиона мигрантов, для стройки их нехватка начала приобретать угрожающие масштабы.