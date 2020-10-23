В Санкт-Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов

Колоссальный дефицит рабочей силы возник в Санкт-Петербурге из-за оттока иностранных мигрантов, а также россиян из других регионов, покинувших город в период пандемии. Об этом в эфире местного телевидения сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, его слова приводит ТАСС.

«[В Петербурге] колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой, но его мало. Потому что не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять. Поэтому реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы и в сфере общепита, и в сфере торговли, и в сфере строительства», — объяснил Чернейко.

По его словам, медленнее всего растет спрос в сфере туризма. Всего за время пандемии на учет в качестве безработных в городе встало более 100 тысяч человек. Он отметил, что большая часть из них готова к переподготовке.

Также на фоне подъема заболеваемости COVID-19 и оттока мигрантов у российских служб доставки начались проблемы. Как сообщала газета «Коммерсантъ», у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров, что привело к росту жалоб со стороны клиентов: заказы задерживаются, а иногда и вовсе не доставляются.

Ранее в октябре сообщалось, что около 40 процентов российских компаний, которые нанимали на работу мигрантов, начали испытывать недостаток в рабочей силе. Такие данные исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) приводили «Ведомости».