Власти Москвы ответили на информацию о дефиците лекарств от COVID-19

В Москве создан большой запас медикаментов для лечения зараженных коронавирусом. Информация о дефиците лекарств не соответствует действительности, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», — говорится в публикации.

Московские власти отметили, что в наличии достаточно противовирусных, антибактериальных препаратов, антибиотиков, средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии. Есть в том числе фавипиравир, гидросксихлорохин, азитромицин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, лефофлоксацин и другие.

В ведомстве напомнили, что россиянам не стоит заниматься самолечением, в случае появления симптомов заболевания следует вызвать врача.

Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов призвал граждан отказаться от приема антибиотиков для профилактики коронавируса. По его словам, это может навредить организму, но не поможет избежать заражения.