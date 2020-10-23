В Минздраве призвали отказаться от антибиотиков при профилактике СOVID-19

Использование антибиотиков здоровыми людьми для профилактики COVID-19 не поможет избежать заражения и может навредить. Об этом рассказал главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ученый отметил, что сейчас многие россияне скупают в аптеках противомикробные препараты, запасаются ими впрок, нередко без консультации с врачом начинают принимать их. При этом такие препараты не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус, и не работают для предотвращения возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях.

Неконтролируемый прием антибиотиков приводит к тому, что микроорганизмы в полости рта и кишечнике становятся устойчивыми к медикаментам, и в дальнейшем лечить их будет очень сложно, указал Козлов.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова говорила, что прием иммуномодуляторов может быть опасным в пандемию и приводить к тяжелому течению коронавирусной инфекции.