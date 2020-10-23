Академик назвал россиян с наибольшей склонностью к заражению коронавирусом

Курильщики наиболее склонны заразиться коронавирусом из-за особенностей физиологии. Об этом РИА Новости рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Он отметил, что курение повышается представленность рецептора АСЕ2, который называют «входными воротами» для коронавируса в клетки организма человека. Поэтому сигареты не снижают риск инфицирования, а, наоборот, увеличивают его. Таким образом, это опровергает появившийся в начале пандемии миф, что курение якобы помогает в профилактике заражения COVID-19.

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман говорил, что в случае заболевания легких или заражения коронавирусом резкий отказ от курения не может быть опасным. «На сегодняшний день позиция медицины такова: бросать курить надо единомоментно», — сказал он. По его мнению, от COVID-19 есть одна польза — некоторые захотят бросить курить.

По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего, курение обычных и электронных сигарет может привести к тяжелым осложнениям и смерти зараженного.