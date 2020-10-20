Иммунолог рассказал о способе «натренировать» иммунитет к коронавирусу

Иммунолог Георгий Викулов рассказал, что повысить свой уровень защиты от коронавируса может любой россиянин. Об этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций сообщил в интервью радио Sputnik.

По его словам, главной защитой организма человека от вирусов является иммунная система. Он объяснил, что регулярные занятия физкультурой являются хорошим способом укрепить иммунитет. Врач добавил, что малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунную систему. При этом он подчеркнул, что излишние нагрузки на организм, в том числе спортивные тренировки, также негативно отражаются на здоровье.

Помимо этого, врач советует изменить пищевые привычки, в частности снизить потребление насыщенной жирами пищи, которое способствует росту уровня холестерина в крови. Викулов также призывает отказаться от курения и частого употребления алкоголя, чтобы укрепить иммунитет.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки ослабления коронавируса. По его словам, вирус обязательно будет мутировать, и благодаря этому через 5-10 лет он перестанет приводить к каким-либо серьезным последствиям. Вакцинолог пояснил, что в ходе долгого цикла мутации коронавирус станет более заразным и будет быстрее размножаться, но при этом значительно ослабнет.