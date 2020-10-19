Инфекционист оценил сроки ослабления коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки ослабления коронавируса. Об этом главный врач медицинского центра «Лидер медицины» рассказал в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

По его словам, вирус обязательно будет мутировать, и благодаря этому через 5-10 лет он перестанет приводить к каким-либо серьезным последствиям. Вакцинолог пояснил, что в ходе долгого цикла мутации коронавирус станет более заразным и будет быстрее размножаться, но при этом значительно ослабнет.

Тимаков также подчеркнул, что в ближайшие пять лет заболевание точно останется с нами. В то же время он добавил, что уже через десять лет коронавирус «привыкнет» к человечеству, а мы к нему.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев дал россиянам советы по выявлению и лечению коронавируса. Лукашев призвал россиян не лечиться противовирусными средствами при подтвержденном COVID-19 без рекомендации врача. Так, многие препараты токсичны и имеют тяжелые побочные эффекты.