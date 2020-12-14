Россиянки заменят мигрантов на стройках

С 1 января 2021 года россиянки смогут заменить мигрантов на стройках, тем самым восполнив их нехватку. В силу вступают положения приказа Минтруда, в связи с чем женщинам станут доступны более 30 профессий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Россиянкам разрешат ряд арматурных работ, крепление конструкций и деталей с использованием строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, а также разборку зданий и сооружений. При этом запрещено привлекать женщин для подъема и перемещения тяжестей вручную. Максимально допустимый вес предмета равняется 10 килограммам.

Несмотря на то что говорить о полной замене мигрантов еще рано, специалисты отмечают, что гендерный дисбаланс постепенно уменьшается. «Право выбирать профессию и заниматься любимым делом не должно определяться гендером. Дело даже не в том, что женщины могут заменить мигрантов, а в том, что они имеют право работать на стройке в принципе», — заявила активистка организации Sveriges Kvinnolobby («Шведское женское лобби») Софья Ширяева.

Эксперты отметили, что в отдельных видах работ россиянки даже обходят мужчин по профессиональному уровню. Например, в конкурсах профмастерства от НОСТРОЯ и WorldSkills призовые места в дисциплине «Сварка», которая считается исконно мужским делом, три года подряд брали женщины.

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