В Подмосковье решили снести захваченную мигрантами пятиэтажку

В подмосковном городе Одинцово решили снести скандальную пятиэтажку №98 на Можайском шоссе, которую незаконно захватили мигранты и превратили в свое общежитие. Об этом сообщает портал «Одинцово-ИНФО».

Из 80 квартир в доме осталась одна частная квартира, часть жилых помещений принадлежит застройщику «ЮАССтрой», а еще 17 находятся в муниципальной собственности и никому для проживания не предоставлялись. Однако это не помешало заселиться в здание нескольким сотням приезжих, которых боятся местные жители и жалуются на них в правоохранительные органы. Недавно рядом с подъездом даже произошла драка с применением оружия.

Прошлых жильцов расселили в новые дома, а мигранты, в основном таксисты, решили занять многоэтажку, в которой даже не отключили коммуникации после переезда собственников. Представитель застройщика заявил, что новые жильцы — «сотрудники подрядных организаций», которые живут здесь для поддержания порядка в помещениях.

В «ЮАСстрой» ответили, что дом снесут только после получения разрешения на строительство дома №100А по соседству. Но теперь судьбой здания уже занялась городская администрация: чиновники обратились в полицию с просьбой проверить законность проживания приезжих, а также направили застройщику предписание снести объект.

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