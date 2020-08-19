400 мигрантов поселились на российском вокзале и показали лагерь на видео

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Около 400 мигрантов из Узбекистана поселились на вокзале в городе Кинель в Самарской области. Они показали свой лагерь на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что мигранты обустроили палатку прямо на перроне. Импровизированное жилье состоит из постеленных на асфальт кусков полиэтиленовой пленки, на которых лежит покрывало. Вокруг расположены сумки и рюкзаки с вещами, а сверху в качестве укрытия подвешен еще один кусок пленки.

Канал отметил, что Федеральная миграционная служба России предлагала мигрантам устроиться на работу, а потом отправить их домой чартером, но они отказались. Иностранцы ждут поезд, так как не могут позволить себе самолет — билеты стоят около 26 тысяч рублей. По мнению местных жителей, они смогут уехать на поезде минимум через месяц.

Как рассказал источник «Интерфакса», некоторые мигранты приняли предложение устроиться на работу. 12 человек смогли улететь через Казань, еще 22 улетят на самолете 21 августа — они могут позволить себе авиабилет. Собеседник агентства отметил, что в Кинеле собрались мигранты, проживавшие в разных регионах России, большинство из них приехали на такси. Он добавил, что некоторые таксисты, тоже выходцы из Узбекистана, обещают посадить земляков на поезд в Самарской области, но в итоге просто высаживают на территории региона и уезжают. Стоимость поездки может составлять до 20 тысяч рублей. Смогут ли иностранцы вернуться домой на поезде, пока неизвестно.

«Интерфакс» также сообщил, что мигранты начали прибывать в Самарскую область на границу с Казахстаном в мае — они узнали об открытии границ, но эта информация не соответствовала действительности. Их обеспечивали питанием, водой и средствами индивидуальной защиты, позднее им разрешили вернуться на родину через Казахстан.

Ситуация повторилась в начале июня — тогда в Самарскую область съехались более 350 граждан Узбекистана. Чтобы решить их проблему, туда приехал генеральный консул Узбекистана по Приволжскому федеральному округу. 6 июня их переправили через границу с Казахстаном, а оттуда довезли до родины автобусами, предоставленными узбекской стороной. В августе и июле компания «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана) вывезла из Кинеля около 2,5 тысячи человек транзитом через Казахстан.