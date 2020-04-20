Объяснено предложение приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

Направленное Агентством стратегических инициатив (АСИ) премьер-министру Михаилу Мишустину предложение приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице в связи с коронавирусом не является готовой к внедрению мерой и нуждается в тщательном анализе. Такое объяснение дал «Ленте.ру» источник, близкий к АСИ.

По словам собеседника издания, агентство представило правительству различные предложения, которые в той или иной мере реализуются в других странах в условиях распространения инфекции.

«Фактически, АСИ попросило рассмотреть самые разные предложения экспертов, которые не являются готовыми к внедрению мерами. Предложения АСИ требуют компетентного рассмотрения и анализа», — подчеркнул источник.

О подобном предложении АСИ стало известно ранее 20 апреля. Сообщалось, что оно вошло в представленный Мишустину комплекс мер поддержки в сфере рынка труда и занятости в условиях коронавируса. При этом отмечалось, что приравнять к россиянам планируется только трудоустроенных мигрантов, в результате чего они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.

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