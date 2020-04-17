Российским безработным назначены максимальные выплаты

Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей. Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабинета министров.
В документе сказано, что временно безработные, имеющие несовершеннолетних детей, будут дополнительно получать по три тысячи рублей на каждого ребенка.
В 2020 году федеральный минимальный размер оплаты труда равняется 12130 рублям. О том, что выплаты по безработице будут приравнены к МРОТ, в начале апреля объявил президент Владимир Путин.
Всего на выплату пособий россиянам потребуется 87,6 миллиарда рублей. 54,3 миллиарда из них были заложены в первоначальной редакции бюджета на 2020 год в качестве расходов на выплаты по социальным пособиям.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения