Кремль заявил о недостаточной эффективности мер для поддержки граждан и бизнеса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о недостаточной эффективности мер, принимаемых в России для поддержки населения и бизнеса на фоне распространения коронавируса. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.

По словам Пескова, бизнес и граждане сталкиваются с проблемами в банках.

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«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает», — сказал пресс-секретарь.

Так он прокомментировал информацию о том, что жители столкнулись с трудностями при получении анонсированных властями инструментов и льгот. Среди новых мер поддержки для граждан — дополнительные выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, ипотечные и кредитные каникулы для определенных категорий граждан.

По последним данным, в России зарегистрировано 4080 новых случаев заражения коронавирусов. В общей сложности заразились более 32 тысяч человек.

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