Кремль заявил о недостаточной эффективности мер для поддержки граждан и бизнеса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о недостаточной эффективности мер, принимаемых в России для поддержки населения и бизнеса на фоне распространения коронавируса. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
По словам Пескова, бизнес и граждане сталкиваются с проблемами в банках.
«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает», — сказал пресс-секретарь.
Так он прокомментировал информацию о том, что жители столкнулись с трудностями при получении анонсированных властями инструментов и льгот. Среди новых мер поддержки для граждан — дополнительные выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, ипотечные и кредитные каникулы для определенных категорий граждан.
По последним данным, в России зарегистрировано 4080 новых случаев заражения коронавирусов. В общей сложности заразились более 32 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения