В Госдуме оценили заботу государства о гражданах во время пандемии коронавируса

В Государственной думе отметили важность поправок в Конституцию и заботу государства о гражданах во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В таких критических ситуациях острее всего ощущается, насколько важна поддержка от государства, стабильные пособия и выплаты, адресная социальная помощь, доступная, качественная и бесплатная медицина, поддержка предпринимателей и сохранение рабочих мест. Все это доказывает, насколько востребованными являются поправки, предложенные в Конституцию», — заявил он, отметив, что поправки с Основной закон «сработали на опережение».

Депутат добавил, что усилия властей в ситуации распространения коронавирусной инфекции демонстрируют то, что наша страна является социальным государством, приоритетом которого является забота о гражданах.

«Но чтобы эти меры продолжали работать и в дальнейшем, когда пройдет этот тяжелый этап, чтобы помогли гражданам преодолеть последствия кризиса, важно закрепить их в Конституции, поддержав на общероссийском голосовании», — подчеркнул Крашенинников.

Конституционные изменения анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе. Всего были разработаны около 400 различных поправок. Всенародное голосование по ним должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было отложено на неопределенный срок.

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