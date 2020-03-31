Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Самой важной поправкой к Конституции в социальной сфере для 95 процентов россиян является обеспечение качества и доступности медицины. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Для 91 процента граждан важна обязательная ежегодная индексация пенсий. 88 процентов респондентов отмечают поправку о создании условий для экологического образования и создания экокультуры.

Также граждане поддерживают поправки о признании российской культуры уникальным населением и о защите животных.

Среди политических нововведений россияне (65 процентов) выделяют снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность главы государства на участие в следующих выборах президента.

Конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал в ходе послания Федеральному собранию в январе. Всего были разработаны около 400 различных поправок. Всенародное голосование по ним должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было отложено на неопределенный срок.

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