Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Самой важной поправкой к Конституции в социальной сфере для 95 процентов россиян является обеспечение качества и доступности медицины. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Для 91 процента граждан важна обязательная ежегодная индексация пенсий. 88 процентов респондентов отмечают поправку о создании условий для экологического образования и создания экокультуры.
Также граждане поддерживают поправки о признании российской культуры уникальным населением и о защите животных.
Среди политических нововведений россияне (65 процентов) выделяют снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность главы государства на участие в следующих выборах президента.
Конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал в ходе послания Федеральному собранию в январе. Всего были разработаны около 400 различных поправок. Всенародное голосование по ним должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было отложено на неопределенный срок.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения