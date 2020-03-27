Памфилова сообщила о подготовке к голосованию по Конституции после переноса даты

Голосование по поправкам в Конституцию России не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 27 март.

«Никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании», — пояснила она.

Она также уточнила, что прием заявлений на голосование по месту пребывания прекращен, уже поданные будут аннулированы. Кроме того, пока не планируется начинать досрочное голосование, добавила она.

Памфилова также выразила мнение, что из-за распространения коронавируса следует перенести на другой срок все избирательных кампаний, которые должны пройти в следующие два месяца. Она уточнила, что на апрель запланировано 46 выборов, на май — 28.

Конституционные изменения были анонсированы президентом в середине января. Всего речь идет о 400 поправках. Голосование по ним было запланировано на 22 апреля, по из-за ситуации с новым вирусом дата была перенесена. Новая пока неизвестна и будет объявлена отдельным указом.

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