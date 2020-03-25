Президент России Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующий указ он подписал в среду, 25 марта, сказано на сайте Кремля.
Решение принято для предотвращения рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля. Новая дата пока неизвестна и будет объявлена отдельным указом.
В ходе обращения к нации на фоне пандемии коронавируса российский лидер предложил перенести голосование. Сообщалось, что о переносе дня голосования объявят по итогам комплексной оценки ситуации в российских регионах и на основе рекомендаций врачей и других специалистов.
Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения