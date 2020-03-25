Появились подробности переноса даты голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена указом президента России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.
По словам Клишаса, «ничего не изменилось», так как президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил, что здоровье граждан в приоритете, а голосование можно перенести.
Ранее 25 марта президент Владимир Путин предложил в связи с эпидемией коронавируса перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля. Решение о назначении новой даты будет принято только по итогам комплексной оценки ситуации в российских регионах и на основе рекомендаций врачей и других специалистов.
В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 человек излечились от инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения