Появились подробности переноса даты голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена указом президента России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

По словам Клишаса, «ничего не изменилось», так как президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил, что здоровье граждан в приоритете, а голосование можно перенести.

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Ранее 25 марта президент Владимир Путин предложил в связи с эпидемией коронавируса перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля. Решение о назначении новой даты будет принято только по итогам комплексной оценки ситуации в российских регионах и на основе рекомендаций врачей и других специалистов.

В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 человек излечились от инфекции.

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