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Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Иностранцам, которые владеют недвижимостью в России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.

При этом участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.

В том случае, если недвижимость, где намерен проживать иностранец, принадлежит гражданину России, постоянно проживающему за ее пределами, другому иностранцу или иностранному юрлицу, тот обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.

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