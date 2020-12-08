Трудовым мигрантам предложили разрешить въезд в Россию с семьями

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил упростить въезд в страну трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса, в частности, разрешить высококвалифицированным специалистам приезжать вместе с их семьями. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как отмечает Катырин в своем письме, от представителей делового сообщества в палату поступает большое количество просьб о содействии въезду иностранцев в России на фоне действующих ограничений из-за коронавируса. Глава ТПП предлагает отменить обязательное согласование въезда иностранных специалистов при каждом последующем их вызове, ограничившись однократным согласованием при первом приезде, а также разрешить въезд в Россию членам их семей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на отчетность МВД сообщила, что масштабы оттока трудовых мигрантов в России увеличились, количество работников из других стран сократилось на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. По информации МВД, сократилось количество действительных разрешений на работу, а число работающих в России граждан из стран Евразийского экономического союза снизилось на 26 процентов.