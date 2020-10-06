Из Москвы пропали мигранты

Власти Москвы зафиксировали отток трудовых мигрантов после пандемии, о пропаже работников уже начали сигнализировать представители бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, большое количество трудовых мигрантов работало на стройках и в сфере ЖКХ. «В некоторых случаях это приводит к смещению сроков по реализации тех или иных проектов», — указал Ефимов. Он заверил, что в целом ситуация остается стабильной: количества мигрантов, что остались в городе, достаточно, например, для уборки и реализации основных строительных проектов.

Согласно недавнему исследованию ученых ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция», более половины трудовых мигрантов, которые потеряли работу и не смогли уехать на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда. Пик безработицы пришелся на апрель, тогда безработными стали треть гастарбайтеров. При этом почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. Половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен, и только восемь процентов сказали, что иностранные работники помогают поддерживать экономику.

В августе бывший премьер-министр России, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности страны, Дмитрий Медведев говорил о росте преступности среди мигрантов в ряде регионов.