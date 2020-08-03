Медведев заявил о росте преступности среди мигрантов

В ряде регионов наблюдается рост преступности среди мигрантов, руководителям субъектов следует подумать о принятии дополнительных мер, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 3 августа.
Сославшись на данные МВД, Медведев отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года «фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России».
Он также сообщил, что в центрах временного содержания иностранных граждан не хватает мест, что создает трудности при депортации мигрантов.
9 июня Медведев предупредил, что уровень преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России, может возрасти.
В конце июня в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что с начала года было зарегистрировано 832 тысячи преступлений. Число убийств сократилось на два процента, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, — на восемь процентов. При этом число изнасилований выросло на 18,2 процента.