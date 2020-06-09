Медведев предупредил о возможном росте преступности среди мигрантов

Уровень преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России, может возрасти. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются», — добавил Медведев.

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Он понадеялся, что Россия уже выходит «из этого крайне сложного периода», и отметил, что «в целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность» во время пандемии коронавируса.

Ранее в июне стало известно, что в России задумались о введении норм, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу обязаны были бы отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. В отчете Минтруда говорилось о введении в стране «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места».

В мае Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, навечно изменила мир. По его словам, в подобных условиях и компании, и государства должны сформировать новую модель поведения, которая будет отвечать изменившимся реалиям.

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