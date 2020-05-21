Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Самоизоляция — это плохо, она отрицательна для всех. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции Startup Village, передает РИА Новости.

Медведев также назвал отрицательным моментом уменьшение контактов с друзьями и коллегами. По мнению лидера «Единой России», то, что самоизоляция отрицательна для всех — это очевидно. Он также подчеркнул, что госслужащие при этом не изолируются, потому что «иначе кто будет управлять».

Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.

Ранее зампред Совбеза заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, навечно изменила мир. По его словам, в подобных условиях и компании, и государства должны сформировать новую модель поведения, которая будет отвечать изменившимся реалиям.

Медведев также отмечал, что пока не видит конца кризису в российской экономике, вызванному пандемией коронавируса. При этом, по его мнению, кризис показал, что в России недостаточно эффективно работают службы занятости.

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